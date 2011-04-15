Минсельхоз выделил аграриям 5 млрд руб. на компенсацию понесённых затрат на ГСМ. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам открытия Сибирской агротехнической ярмарки "Агро-Омск 2018", где собрались ведущие агропредприятия Омской области, регионов Сибири и Казахстана. В мероприятии принял участие замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.



Первый замглавы Минсельхоза напомнил, что на выполнение этих задач предусмотрены значительные меры господдержки федерального и регионального уровня, причем не только долгосрочные, но и оперативные. Так, по запросу Минсельхоза России аграриям выделено 5 млрд руб. на компенсацию понесенных затрат на ГСМ, из них в Омскую область будет направлено более 200 млн руб.



Как отметил Д.Хатуов, в соответствии с указами Президента РФ и стратегией Министерства, сибирские регионы приняли перспективные программы развития, которые предусматривают рост молочного скотоводства, производства продукции растениеводства, повышение уровня переработки сельхозпродукции, приобретение современной сельхозтехники и оборудования. Омский регион при этом имеет собственные ресурсы для наращивания объемов сельхозмашиностроения, что может ускорить техническую модернизацию АПК региона. Конечной целью, которую представляет врио губернатора Омской области Александр Бурков, является полное самообеспечение региона сельхозпродукцией, расширение присутствия в других субъектах РФ, а также увеличение экспортных поставок на внешние рынки.



"AK&M" от 18.07.2018