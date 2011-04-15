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18/07/2018
17:51

Правило "одно разрешение на строительство" не распространяется на промзоны, К.Тимофеев

Норма закона о долевом строительстве "один застройщик - одно разрешение на строительство" не действует при комплексном развитии территорий промзон, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Московском урбанфоруме-2018 (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.

"При развитии депрессивных городских территорий это очень положительный момент. Если застройка идёт в рамках одного проекта планировки, правило "одному девелоперу - одно разрешение на строительство на объект" не распространяется. В этом случае одно юридическое лицо может получить несколько разрешений на возведение недвижимости", - сказал К.Тимофеев в ходе дискуссии "Редевелопмент промышленных зон. Что нужно городу и чего хочет девелопер?"

В Москомстройинвесте напомнили, что с 1 июля 2018 года вступили в силу новые поправки в 214-ФЗ, которые, в том числе, устанавливают принцип "одна компания - одно разрешение на строительство".

Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в Москве находится 208 промзон. Они занимают 18.8 тыс. га территории города в его старых границах, это 17% от всей его площади.

"12.5 тыс. га из них будут реорганизованы, причём 4.7 тыс. га полностью, а 7.8 тыс. га - частично", - уточнил М.Хуснуллин.

Он пояснил, что на последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильём, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.

"Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь - за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города - многие из них получат рабочие места рядом с домом.

Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках - "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", территория бывшего Тушинского аэродрома.

"AK&M" от 18.07.2018
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