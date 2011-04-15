Россельхозбанк рассмотрит вопрос об участии в капитале S.W.I.F.T. SCRL

Набсовет АО "Россельхозбанк" 18 июля рассмотрит вопрос об участии банка в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; S.W.I.F.T. SCRL ("Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций", кооперативная компания с ограниченной ответственностью). Об этом говорится в сообщении банка.



Также будет рассмотрен вопрос об избрании председательствующего на заседании набсовета банка.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.



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