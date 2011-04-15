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18/07/2018
18:01

Доля россиян, использующих мобильный и интернет-банкинг, выросла до 45%, ЦБ

Согласно данным, полученным Банком России, более половины взрослого населения России (54.3%) готово начать регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам при наличии такой возможности. Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45.1% с 31.5% в 2017 году, сообщает ЦБ.

Также по сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень удовлетворенности указанными каналами доступа - примерно на 10 процентных пунктов для интернет-банкинга через стационарный компьютер или мобильное устройство и в среднем на 13 процентных пунктов для мобильного банкинга через СМС-команды либо приложение.

Кроме того, с мая 2017 по май 2018 года выросла доля субъектов малого и среднего бизнеса (с 73.6 до 79.6%), использующих дистанционный доступ к банковским счетам.

Рост использования дистанционных каналов доступа к финансовым услугам фактически компенсирует снижение физической доступности финансовой инфраструктуры. При этом, несмотря на то что данная тенденция сохраняется, темп, с которым происходит снижение количества точек доступа к финансовым услугам, падает. Так, количество действующих подразделений кредитных организаций в 2015 году сократилось на 11.2%, в 2016 году - на 8.7%, в 2017 году - на 3.4%.

За последний год значительно увеличилась доля взрослого населения, использующего счета (с 79.5 до 89.4%), в том числе вклады. В условиях наблюдаемого снижения средних ставок по вкладам население стало больше обращать внимание на иные способы размещения свободных денежных средств. Так, за 2017 год на 15.6% выросло количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

При расчёте индикаторов финансовой доступности использовались данные отчётности финансовых организаций, а также опросов населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

"AK&M" от 18.07.2018
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