Доля россиян, использующих мобильный и интернет-банкинг, выросла до 45%, ЦБ

Согласно данным, полученным Банком России, более половины взрослого населения России (54.3%) готово начать регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам при наличии такой возможности. Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45.1% с 31.5% в 2017 году, сообщает ЦБ.



Также по сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень удовлетворенности указанными каналами доступа - примерно на 10 процентных пунктов для интернет-банкинга через стационарный компьютер или мобильное устройство и в среднем на 13 процентных пунктов для мобильного банкинга через СМС-команды либо приложение.



Кроме того, с мая 2017 по май 2018 года выросла доля субъектов малого и среднего бизнеса (с 73.6 до 79.6%), использующих дистанционный доступ к банковским счетам.



Рост использования дистанционных каналов доступа к финансовым услугам фактически компенсирует снижение физической доступности финансовой инфраструктуры. При этом, несмотря на то что данная тенденция сохраняется, темп, с которым происходит снижение количества точек доступа к финансовым услугам, падает. Так, количество действующих подразделений кредитных организаций в 2015 году сократилось на 11.2%, в 2016 году - на 8.7%, в 2017 году - на 3.4%.



За последний год значительно увеличилась доля взрослого населения, использующего счета (с 79.5 до 89.4%), в том числе вклады. В условиях наблюдаемого снижения средних ставок по вкладам население стало больше обращать внимание на иные способы размещения свободных денежных средств. Так, за 2017 год на 15.6% выросло количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов у профессиональных участников рынка ценных бумаг.



При расчёте индикаторов финансовой доступности использовались данные отчётности финансовых организаций, а также опросов населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.



"AK&M" от 18.07.2018