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18/07/2018
17:58

Российские власти не пустили на чемпионат мира по футболу 3 тыс. иностранцев

Более чем 3 тыс. иностранных болельщиков был запрещён въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу, рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, пишет газета "Ведомости".

Запрет на въезд получили иностранцы, замеченные ранее в правонарушениях на спортивных соревнованиях; информацию о них российские правоохранители получили от Центра международного полицейского сотрудничества. "Они не были сюда допущены, и это тоже сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ", - пояснил В.Колокольцев.

Безопасное проведение ЧМ обеспечивали более 100 тыс. сотрудников органов внутренних дел, отметил Колокольцев. "Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера", - добавил министр. По его словам, серьёзных правонарушений во время ЧМ допущено не было.

Сейчас правоохранительные органы продолжают работать в усиленном режиме, так как иностранные болельщики могут оставаться в России до 24 июля, сказал В.Колокольцев.

"AK&M" от 18.07.2018
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