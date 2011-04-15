Процедура переходов клиентов между пенсионными фондами станет более прозрачной и понятной

Граждане смогут подавать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию - негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) - через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью, сообщил ЦБ.



Аналогичная процедура будет действовать и при подаче уведомления об отказе от смены страховщика. Такой законопроект принят Государственной Думой во втором чтении.



Документ предусматривает обязательное информирование гражданина о размере теряемого инвестиционного дохода, учтённого на его счете, при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР.



Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода.



Полная информация о поданных заявлениях о смене страховщика и уведомлениях об отказе от смены страховщика будет доступна на Портале госуслуг.



Одна из основных проблем действующего порядка переходов в системе обязательного пенсионного страхования заключается в том, что физическое лицо общается только с новым фондом, который заинтересован в привлечении клиента и зачастую не раскрывает всей информации о рисках и возможных потерях при расставании со старым фондом. Как свидетельствует статистика обращений, поступающих в Банк России, граждане в основном жалуются на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой без их ведома либо на удержание средств у текущего страховщика, а также потерю инвестиционного дохода при переходе.



Новая схема переходов начнёт действовать с 1 января 2019 года.



"AK&M" от 18.07.2018