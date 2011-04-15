Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/07/2018
18:06

РКИФ, Mubadala и UFC создали совместную компанию UFC Russia

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company и американская компания Ultimate Fighting Championship (UFC) создали совместное предприятие, которое сфокусируется на развитии индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Созданная компания займётся подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC, а также другими направлениями работы UFC в области MMA на территории РФ и стран СНГ, включая производство лицензионной продукции, владение правами на выпускаемый медиа-контент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов.

"Это партнёрство станет огромным толчком для развития ММА в России и СНГ. Мы воодушевлены возможностью работать с Кириллом Дмитриевым и его командой над развитием бренда UFC на одном из ключевых рынков, предоставляя качественные услуги миллионам фанатов UFC в этой части света", - отметил старший вице-президент UFC по международному направлению и контенту Дэвид Шо.

К поиску и подготовке новых ММА-атлетов в регионе, которые также смогут принять участие в турнирах UFC, будет подключена российская M-1 Global, говорится в сообщении.

Как было анонсировано ранее, дебютный турнир UFC в России состоится в Москве в СК "Олимпийский" 15 сентября 2018 года.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.

UFC - глобальный спортивный бренд и крупнейший организатор турниров Pay-Per-View в мире. В 2018 году компания отмечает свое 25-летие. UFC насчитывает более 284 млн фанатов по всему миру. С момента создания в 1993 году компания организовала более 400 спортивных событий в 21 стране. В 2016 году UFC была приобретена глобальным лидером в области спорта, развлечений и моды компанией Endeavor в партнёрстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR. Штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. UFC организует более 40 турниров в прямом эфире в год, полностью заполняя самые престижные спортивные арены мира, транслируя бои в 165 странах на 40 языках для более чем 1.1 млрд домохозяйств.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100