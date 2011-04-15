РКИФ, Mubadala и UFC создали совместную компанию UFC Russia

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company и американская компания Ultimate Fighting Championship (UFC) создали совместное предприятие, которое сфокусируется на развитии индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).



Созданная компания займётся подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC, а также другими направлениями работы UFC в области MMA на территории РФ и стран СНГ, включая производство лицензионной продукции, владение правами на выпускаемый медиа-контент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов.



"Это партнёрство станет огромным толчком для развития ММА в России и СНГ. Мы воодушевлены возможностью работать с Кириллом Дмитриевым и его командой над развитием бренда UFC на одном из ключевых рынков, предоставляя качественные услуги миллионам фанатов UFC в этой части света", - отметил старший вице-президент UFC по международному направлению и контенту Дэвид Шо.



К поиску и подготовке новых ММА-атлетов в регионе, которые также смогут принять участие в турнирах UFC, будет подключена российская M-1 Global, говорится в сообщении.



Как было анонсировано ранее, дебютный турнир UFC в России состоится в Москве в СК "Олимпийский" 15 сентября 2018 года.



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.



UFC - глобальный спортивный бренд и крупнейший организатор турниров Pay-Per-View в мире. В 2018 году компания отмечает свое 25-летие. UFC насчитывает более 284 млн фанатов по всему миру. С момента создания в 1993 году компания организовала более 400 спортивных событий в 21 стране. В 2016 году UFC была приобретена глобальным лидером в области спорта, развлечений и моды компанией Endeavor в партнёрстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR. Штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. UFC организует более 40 турниров в прямом эфире в год, полностью заполняя самые престижные спортивные арены мира, транслируя бои в 165 странах на 40 языках для более чем 1.1 млрд домохозяйств.



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