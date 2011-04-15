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18/07/2018
18:17

ФАС одобрила присоединение банка "Открытие Специальный" к банку "Траст"

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о присоединении АО "Банк Открытие Специальный" (предполагаемое место нахождения: Москва) к ПАО "Банк "Траст". Об этом говорится в материалах службы.

ПАО "Банк "Траст" - крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, с корпоративными клиентами. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99.9% акций банка принадлежит ЦБ РФ.

По состоянию на 1 июня 2018 года нетто-активы банка - 568.14 млрд руб. (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - минус 161.76 млрд руб., кредитный портфель - 271.49 млрд руб., обязательства перед населением - 69.84 млрд руб.

Напомним, недавно сообщалось, что наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку "Траст", на базе которого формируется банк непрофильных активов на 110 млрд руб. Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года.

Продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.

Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК "Открытие", запланированному до 1 января 2019 года.

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