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18/07/2018
18:29

Госдума приняла законопроект о повышении НДС во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении НДС с 18% до 20% начиная с 1 января 2019 года. Об этом пишет газета "Ведомости".

Правительство внесло его в Госдуму 16 июня, первое чтение прошло 3 июля, а 16 июля законопроект одобрил ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Законопроектом также фиксируется тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала - тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 тыс. руб., тариф - 22%, выше - с превышения взнос платится по ставке 10%.

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 году удержится в диапазоне 4-4.5%. Экономисты предостерегают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно по машиностроению и строительству.

Департамент исследований и прогнозирования ЦБ считает, что повышение НДС поднимет потребительские цены на 0.8-1.25 процентного пункта. По данным ЦБ, в июне инфляционные ожидания россиян подскочили до уровня сентября-октября прошлого года: 9.8% после 8.6% в мае. Главными факторами оказались рост цен на бензин и ожидание повышения НДС.

"AK&M" от 18.07.2018
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