Дайджест газеты "Ведомости" от 19 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 июля 2018 года.





"НОВАТЭК" ПРОШЕЛ СЕВЕРОМ



"Новатэк" впервые поставил СПГ по Северному морскому пути через Дальний Восток. В Китай уже прибыло два газовоза компании, третий подойдет к концу июля.



17 июля около 10 утра по московскому времени газовоз ледового класса Аrc7 "Владимир Русанов" подошел к китайскому побережью и встал на рейде китайского порта Цзянсу-Жудун, а в ночь на 18 июля к нему должен был присоединиться "Эдуард Толль", свидетельствуют данные системы позиционирования судов marinetraffic.com. Утром 17 июля (последнее обновление данных от ледокола "Эдуард Толль") судно находилось примерно в 20 часах хода от порта Цзянсу-Жудун.



Загруженные сжиженным газом с "Ямал СПГ" оба танкера вышли из порта Сабетта 25 и 27 июня соответственно. Путь до Китая у них занял чуть более трех недель. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения, сообщил "Новатэк".





БИЗНЕСУ ОТКРОЮТ ДАННЫЕ



Судебное разбирательство между "В контакте" и Double Data вокруг работы с общедоступными данными нашло продолжение в законотворчестве цифровой экономики.



Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет. Причем для этого не будет требоваться согласие их владельца.



Теперь другая структура программы цифровой экономики, центр компетенции на основе этой концепции работы с общедоступными данными должен создать законопроект. Об этом "Ведомостям" рассказали источники. Рабочая группа голосовала за одну из трех концепций.





"ЗВЕЗДА" НЕ ПЛАВИТСЯ



Проект по строительству металлургического производства на строящейся "Роснефтью" судоверфи "Звезда" застопорился. Новый производитель стали на Дальнем Востоке не нужен, считают эксперты.



Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и совладелец УГМК Андрей Бокарев еще в декабре 2016 г. заявили о создании совместного предприятия для строительства металлургического производства рядом с судоверфью "Звезда" - Восточной горно-металлургической компании (ВГМК). Это нужно для того, чтобы обеспечить годовую потребность верфи в судовой стали - 330 000 т. Но проект "застопорился", уверяют федеральный чиновник и два собеседника "Ведомостей", близкие к разным участникам проекта по строительству судоверфи.





ОТФУТБОЛИЛИ $750 МЛН



Расходы иностранных болельщиков на чемпионате мира могли составить $750 млн, наличными снято менее 10%.



Как только завершился чемпионат мира по футболу банки-эквайеры взялись за подсчеты оборотов в точках, которые они обслуживают, а также расходов зарубежных гостей. Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах. По данным оргкомитета, их посетило 570 000 иностранцев.



Сбербанк обнаружил, что по 75% иностранных карт совершали транзакции только в одном из городов, где проводились матчи, по 10% - в трех и более. Лишь одна карточка (из Китая) была зафиксирована во всех 11 городах турнира.





АТОР ЖДЕТ 30 МЛН ТУРИСТОВ



В 2019 г. в Россию впервые может приехать более 30 млн иностранных туристов. Но рекорд может не состояться, если не будет упрощена выдача виз.



Рост туристического потока в Россию на 20% в 2019 г. предсказывает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В этом случае он превысит 30 млн человек и "это будет рекордный показатель для России", говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.



По данным Росстата, в 2017 г. турпоток в Россию снизился на 1% до 24,4 млн человек В 2018 г. туристический поток увеличится не сильно - на 5-10% до 25,5-26,8 млн человек, указывает Ломидзе. По ее словам, часть "классических" туристов в этом году не приехали в Россию из-за чемпионата мира - они посетят нашу страну в следующем году. Мундиаль и его гости будут рекламировать Россию и спровоцируют дополнительный спрос, говорит Ломидзе.





КАК СЛЕДИТЬ ЗА ПЕРСОНАЛОМ НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН



Как контролировать компьютеры сотрудников, не нарушая закон.

Конституция России - статья 23 - гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность частной жизни. Это значит, что сотрудники могут хранить в тайне свою переписку и телефонные переговоры, электронные и любые другие личные сообщения. Но возможности систем контроля сегодня настолько широки, что гипотетически могут нарушать права сотрудников. Например, DLP - системы защиты от утечек данных - обрабатывают весь контент, генерируемый пользователем. И перед компанией возникает вопрос: как контролировать персонал, не посягая на личное и не нарушая закон?



Есть три шага. Например, анализировать действия сотрудника будете не вы, а программа, которую невозможно привлечь к уголовной ответственности.





НЕРАВНОЕ БРЕМЯ ТРУДНЫХ РЕФОРМ



Трудные реформы должны быть нелегкими для всех, а не только для уязвимых слоев общества.



Решение правительства повысить пенсионный возраст (в четверг Госдума должна рассмотреть правительственный законопроект в первом чтении) встретило понимание среди многих экспертов, которые, говоря о его обоснованности, указывали на сокращение экономически активного населения, снижение пропорции между числом плательщиков социальных взносов и количеством пенсионеров и проч. Общий рефрен комментариев сводится к формуле "болезненная, но необходимая мера". Эта речевая формула родом из начала 1990-х, когда правительство пошло на либерализацию цен - шаг, необходимый для преодоления кризиса продовольственного снабжения крупных городов, но непопулярный среди граждан: в ноябре 1991 г., по данным опроса ВЦИОМа, лишь 26% респондентов одобряли переход к свободным рыночным ценам, тогда как 56% его не поддерживали (18% воздержались от ответа).





ВОЗРОЖДЕНИЕ - ЭТО КОГДА 15 ЛЕТ КОМПАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ВЕРНОМ ПУТИ



Карлос Гон рассказывает, что помогало ему спасать от краха и возрождать автомобильные компании.



Глядя на облупленные стены, изношенные деревянные стулья, я размышляю о вкусах Карлоса Гона по части ресторанов. Автомобильный магнат, чья империя раскинулась от Франции до Японии, устраивал вечеринки во дворце Марии Антуанетты в Версале. А я только что прошла через двери старомодного парижского бистро Josephine Chez Dumonet с занавесом из шнуров. Кажется, здесь ничего не меняли с тех пор, как нынешние владельцы приобрели его в 1950-м. Слева на одиноко висящем плакате изображен стендап-комик. Справа в рамку заключена рассыпающаяся от старости театральная афиша.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 19.07.2018