Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 июля 2018 года



НА САНКЦИИ ОТВЕТЯТ ПО ПУНКТАМ

ЭКОНОМИКУ ГОТОВЯТ К СИСТЕМНОЙ РЕАКЦИИ НА ВНЕШНИЕ МЕРЫ



Минфин подготовил план работ по приведению антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид. Одобренный в начале июля на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова документ предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках, поиск способов обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также гармонизацию контрсанкционных мер, принятых зимой 2017-2018 годов. Тогда Белый дом готовился к расширению санкций со стороны США в атмосфере секретности, теперь же, судя по разработке Минфина, она стала мешать самой поддержке лиц и компаний, к которым применены или могут быть применены внешние ограничительные меры.





УКРАИНУ ПОДВОДЯТ ПОД УКАЗ

САНКЦИИ МОГУТ ЗАТРОНУТЬ НЕСКОЛЬКО СОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



Как стало известно "Ъ", правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, которые затем утвердит Владимир Путин. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в РФ, говорят источники "Ъ" в Белом доме. Но, возможно, воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим. Так, например, по данным "Ъ", санкции могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а российские поставки на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями.





К ВОДИТЕЛЯМ ПОДСАЖИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ НА МАШИНАХ РАЗРАБОТАЮТ ПРАВИЛА



Как стало известно "Ъ", в правительстве РФ начали разрабатывать правила карпулинга, то есть совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Предложение по регулированию этого рынка поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Водители, использующие свои машины для карпулинга, не ставят целью получение прибыли, поскольку за поездку зарабатывают меньше средней себестоимости пробега, настаивают в BlaBlaCar.





ОРГАНИЗОВЫВАЛА ЗАВТРАКИ, ПЛЕЛА ЗАГОВОРЫ

ОБВИНЕНИЕ ПОПРОСИЛО ОСТАВИТЬ МАРИЮ БУТИНУ ПОД СТРАЖЕЙ В США ДО СУДА





"Ъ" ознакомился со вчерашними письменными показаниями под присягой агента ФБР Кевина Хелсона американскому суду по делу арестованной 15 июля гражданки РФ Марии Бутиной. По словам следователя, есть основания предполагать, что она попытается сбежать из страны, "используя контакты с российским правительством", поэтому он попросил оставить ее под стражей до суда. По информации следствия, в ее апартаментах при обыске была найдена рукописная записка, в которой Мария Бутина спрашивала, "что делать, если российские разведслужбы предлагают работу". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФБР вместо выполнения своих основных обязанностей "выполняет политический заказ".





"ИРАН НЕ ТА СТРАНА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ДАВИТЬ"

ПОСОЛ РОССИИ В ТЕГЕРАНЕ ЛЕВАН ДЖАГАРЯН - О ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ И САНКЦИЯХ США





Уже в начале августа США восстановят часть санкций в отношении Ирана (они охватят автомобилестроительный сектор и торговлю золотом), но самые серьезные односторонние ограничительные меры (в энергетической и банковской сферах) будут введены в ноябре. Посол России в Иране Леван Джагарян в интервью корреспонденту "Ъ" Елене Черненко заверил, что на российско-иранских связях эти санкции не скажутся.





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"AK&M" от 19.07.2018