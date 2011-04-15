Госдума одобрила поправку о продлении нулевой ставки НДС на авиаперелёты в Крым и обратно. Об этом говорится в сообщении Думы.



По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ко второму чтению законопроекта об изменении ставки НДС и тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 18 поправок, девять из них Комитет рекомендовал к принятию.



В частности, депутаты поддержали поправку, согласно которой до 1 января 2025 года устанавливается нулевая ставка НДС на авиаперевозки в регионы Дальнего Востока.



"Мы понимаем значение развития Дальневосточного федерального округа, и поэтому, решая вопрос по НДС, сочли возможным до 2025 года установить нулевую ставку на пассажирские авиаперевозки в регионы Дальнего Востока", - сказал в ходе рассмотрения законопроекта А.Макаров.



"AK&M" от 19.07.2018