Повтор! РОСНАНО впервые выплатило государству 537.5 млн руб. дивидендов

АО "РОСНАНО" выплатило государству дивиденды по итогам 2017 года в размере 537.5 млн руб., что составляет около 50% чистой прибыли по стандартам РСБУ. Соответствующее решение ранее принято Росимуществом в рамках годового собрания акционеров РОСНАНО, говорится в сообщении компании.



В государственной собственности находится 100% акций компании. Согласно отчётности по РСБУ, чистая прибыль РОСНАНО по итогам 2017 года составила 1.057 млрд руб. Последние четыре года компания работает с прибылью.



Напомним, компания за 2011-2016 годы дивиденды не выплачивала.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



"AK&M" от 19.07.2018