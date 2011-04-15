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19/07/2018
09:37

Повтор! Совокупный объём кредитов экономике в июне увеличился на 0.8% до 44.7 трлн руб.

Совокупный объём кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в июне увеличился на 0.8% до 44.7 трлн руб., говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июне 2018 года".

В составе кредитов экономике портфель корпоративных кредитов (31.4 трлн руб.) вырос на 0.3%. Прирост розничного портфеля в июне составил 1.9%, его объём достиг 13.3 трлн руб. Июнь характеризовался уменьшением объёма просроченной задолженности по корпоративному портфелю (за месяц - на 0.5%), в значительной степени за счёт урегулирования просроченной задолженности и переуступки прав требования несколькими банками.

Сократилась просроченная задолженность и в розничном портфеле (на 1.3%), что в основном обусловлено переуступкой прав требования коллекторским агентствам или списанием безнадежной просроченной задолженности за счёт резервов на возможные потери по ссудам. В результате удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте снизился с 6.8 до 6.7% (в большей степени это обусловлено сокращением просрочки). В розничном портфеле этот показатель также снизился - с 6.3 до 6.1%, однако здесь снижение в основном объясняется ростом совокупного розничного портфеля.

Покрытие кредитов экономике резервами на возможные потери в 2017-2018 годах колебалось в диапазоне 9.9-10.3% (на 1 июня 2018 было достигнуто максимальное значение этого показателя - 10.3%).


"AK&M" от 19.07.2018
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