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19/07/2018
12:31

Россияне стали реже ездить в отпуск за рубеж, НАФИ

Каждый четвёртый россиянин (26%) за последний год отдыхал в России за пределами своего домашнего региона. Чаще всего отдыхать в другие регионы выезжали жители Москвы и Санкт-Петербурга (38%). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ в июне 2018 года.

За рубеж за последний год выезжал каждый десятый россиянин (13%), причём в прошлом году этот показатель был почти втрое выше (36%). Чаще других по миру путешествуют жители российских столиц (25%), а также люди молодого и среднего возраста от 18 до 44 лет (16-17%).

Абсолютное большинство выезжающих за рубеж едут в отпуск (92%), на втором месте - рабочие поездки (8%). По 3% опрошенных указали обучение и образование как цель поездок.

Пляжный отдых пользуется наибольшей популярностью (34%), особенно среди молодых людей (в группе от 18 до 24 лет его предпочитают 55%, в группе от 25 лет - до 34-48%).

Отдых дома (29%) и на даче (25%) - на втором и третьем местах, хотя их популярность снизилась с 2017 года (на 6 и 11 п.п. соответственно). Чем старше люди, тем привлекательнее для них отдых на даче (28% для людей от 45 до 54 лет, 35% для людей старше 55 лет).

Доля любителей активного отдыха - походов, катания на лыжах, сноуборде снизилась и составляет 23% (30% в 2017 году).

Наименее популярен отдых в пансионатах (10%), его чаще предпочитает старшее поколение.

Каждый третий россиянин (31%) предпочитает организовывать отдых самостоятельно, каждый десятый (11%) - через туроператора. Самостоятельно планировать отдых чаще предпочитают молодые люди (42% в группе от 18 до 24 лет, 30% в группе от 25 до 34 лет).


"AK&M" от 19.07.2018
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