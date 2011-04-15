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19/07/2018
10:40

Продавцы на рынке нефти взяли очередную паузу

Продавцы на рынке нефти взяли очередную паузу. Уровень $70 за баррель протестировать пока не удалось, однако, возобновление нисходящей динамики лишь вопрос времени. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Amarkets Артема Деева.

В ходе вчерашней торговой сессии инициатива все же перешла к покупателям, заручившимся поддержкой данных по изменению запасов нефти в США. Согласно опубликованным данным от Администрации энергетической информации (EIA) запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн баррелей, что было связано с уменьшением использования нефтеперерабатывающих мощностей.

Аналитики прогнозировали их снижение на 3 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов за неделю на 629 тыс. баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 3.2 млн баррелей, запасы дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Прогнозировалось снижение запасов бензина на 1 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 45 тыс. баррелей. Увеличение запасов нефти было компенсировано снижением запасов бензина. Вероятно, именно это и привело к локальной смене тренда и послужило фактором роста цены на нефть.

Несмотря на текущую динамику аналитики рекомендуют готовиться к новой волне распродаж. Данные EIA также показали, что объём добычи нефти в США вырос на 100 тыс. баррелей в день до 11 млн баррелей в день. Это рекордный недельный уровень с 1985 года. Кроме того, комитет по мониторингу ОПЕК и других участников соглашения по ограничению добычи сообщил, что страны в июле достигли выполнения соглашения на 121%, что ниже 147% в мае.


"AK&M" от 19.07.2018
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