Риски новых американских санкций продолжают оказывать давление на рубль

Рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики в последние дни говорится в обзоре Nordea.



Реакция на данную тему наблюдается и в динамике суверенной риск премии (CDS вырос до 133 пунктов). Накануне большинство валют развивающихся стран демонстрировали падение, но динамика рубля оказалась хуже, чем у большинства аналогов.



На этом фоне аналитики сохраняют прогноз об ослаблении рубля до отметок 64.5 в паре с долларом на 3-месячном горизонте.



Тенденция укрепления доллара США к основным валютам сохраняется. После "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла в Конгрессе пара EURUSD продолжает движение к отметке 1.16. Накануне укрепление позиций USD было приостановлено негативными данными по рынку жилья в США.



Данные по количеству закладок фундаментов новых домов упало до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, в результате чего пара EURUSD локально отступила к отметке 1.166. Однако в вечерние часы USD вернулся к росту после публикации экономического обзора ФРС ("Бежевая книга").



В целом обзор был достаточно позитивен, деловая активность в экономике США продолжила увеличиваться. В большинстве округов, по которым проводится исследование, отмечен умеренный экономический рост. В свою очередь позиции евро остаются неустойчивыми на фоне неубедительных данных по росту инфляции.



Накануне публиковались финальные данные по ценам в ЕС за июнь. Показатель общей инфляции подтвержден на уровне 2%, в то время как базовая инфляция снизилась на 0.1 пп от предварительных данных, до +0.9%. Слабые данные по инфляции в Еврозоне подрывают уверенность рынка в возможности ЕЦБ перейти к циклу повышения ставок.



Сегодня доллар США сохраняет положительную динамику, которая может быть усилена подтверждением позитивных тенденций на рынке труда в США исходя из выходящей сегодня в 15:30 еженедельной статистики. Краткосрочно пара EURUSD 1.16-1.165.





"AK&M" от 19.07.2018