Сбербанк выпустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР Momentum

Сбербанк выпустил карту моментальной выдачи МИР Momentum. Карта дополняет линейку дебетовых карт моментальной выдачи Visa и MasterCard Momentum - выпускается в рублях и обслуживается бесплатно. Об этом говорится в сообщении банка.



"Сегодня мы предоставляем клиенту возможность за несколько минут получить карту МИР в наших отделениях. Это удобно в первую очередь для тех клиентов, которым нужно оперативно получить реквизиты карты МИР для зачисления заработной платы сотрудника бюджетной сферы, стипендии и пенсии. Например, при оформлении на работу или первом обращении в ПФР за пенсией или пособием. При этом карта МИР Momentum функционально ничем не отличается от персонализированной карты: ее можно использовать для оплаты покупок, в том числе в Интернете, а так же для проведения платежей и переводов", - сообщила директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Кирсанова Светлана.



Получить карту МИР Momentum можно в любом отделении Сбербанка.



В соответствии с законом о национальной платежной системе, некоторые выплаты из бюджета при их перечислении на карточные счета должны зачисляться на карты МИР. С 1 июля 2018 года это правило применяется к зарплатам сотрудников бюджетной сферы и стипендиям, а с 1 июля 2020 года - к пенсиям ПФР. Если же клиент открывает новый карточный счет для зачисления любой из вышеописанных выплат, закон предписывает банку сразу выпустить для этого клиента карту МИР.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.







"AK&M" от 19.07.2018