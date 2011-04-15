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19/07/2018
13:10

НОВАТЭК начал поставки СПГ в Китай

ПAO "НОВАТЭК" поставило первые партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" в Китай по Северному морскому пути (СМП). Об этом говорится в сообщении компании.

Церемония разгрузки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" состоялась 19 июля 2018 года в порту Цзянсу Жудун. Чистое время в пути СПГ-танкеров из порта Сабетта до места назначения составило 19 дней, по сравнению с 35 днями поставки по традиционному маршруту через Суэцкий канал и Малакский пролив.

НОВАТЭК начал использовать СМП с 2010 года, успешно поставляя крупнотоннажными танкерами жидкие углеводороды в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь компания стала пионером в поставках российского СПГ по данному маршруту с помощью уникального танкера, способного без помощи ледокола транспортировать продукцию СПГ-проектов российского арктического региона. Для целей проекта "Ямал СПГ" будет задействовано в общей сложности 15 СПГ-танкеров ледового класса Arc7 грузовместимостью более 170 тыс. куб. м каждый, подчёркивается в сообщении.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с годом ранее.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.




"AK&M" от 19.07.2018
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