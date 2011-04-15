На Россию, Украину и Турцию приходится 25% обнаружений Win32/Glupteba, ESET

ESET выполнила анализ вредоносной программы Win32/Glupteba, известной как компонент масштабной киберкампании "Операция Windigo". Эксперты установили, что угроза больше не связана с ботнетом Windigo, но её операторы сохраняют высокую активность. Об этом говорится в сообщении ESET.



Специалисты ESET наблюдают за Win32/Glupteba с 2011 года. Первоначально для распространения вредоносной программы использовался буткит TDL4. В 2014 году Glupteba была обнаружена на зараженных рабочих станциях в составе ботнета Windigo, где отвечала за рассылку спама. В рамках "Операции Windigo" малварь распространялась с помощью набора эксплойтов.



Согласно новому исследованию ESET, в настоящее время Glupteba больше не использует инфраструктуру Windigo. Вредоносная программа стала частью собственного ботнета и распространяется посредством MSIL/Adware.CsdiMonetize.AG - программы, доставляющей различные семейства вредоносного ПО с оплатой за число установок (Pay-Per-Install).



Анализ новых образцов Glupteba установил, что малварь была переписана с нуля. Если прежде Glupteba была сравнительно небольшой и простой, то сейчас это объемная и сложная программа. Ранее Glupteba поддерживала около 70 функций, а сейчас - больше 3600.



Изменилась область применения вредоносной программы. В составе своего ботнета Glupteba не только генерирует спам, но и используется в качестве прокси различными автоматизированными системами. По мнению специалистов ESET, операторы Glupteba предлагают ее как сервис третьим лицам. Кроме того, Glupteba замечена в атаках, основанных на повторном использовании пароля - малварь обеспечивает некоторую анонимность злоумышленникам.



По данным телеметрии ESET, с начала 2017 года активность Glupteba зафиксирована в 180 странах. 25% обнаружений вредоносной программы приходится на Россию, Украину и Турцию.



Разработка с нуля и новый способ распространения показывают, что операторы Glupteba сохраняют высокую активность, хотя и сменили тактику после обнаружения "Операции Windigo". Усилия злоумышленников подтверждают, что рынок прокси-сервисов остается крайне прибыльным и Glupteba сохранит активность в ближайшем будущем.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 19.07.2018