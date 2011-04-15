Небезопасные виды отдыха выбирают 11% российских туристов, АльфаСтрахование

Специалисты "АльфаСтрахование" проанализировали данные о продажах полисов выезжающих за рубеж за ноябрь-январь 2017 года и май-июнь 2018 года и выяснили, что дополнительное покрытие для активного отдыха приобретают 11 из 100 выезжающих на отдых туристов. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Любители активных видов отдыха часто добавляют опции к полису ВЗР, так как они гарантируют оказание специализированной медицинской помощи при занятиях различными видами спорта. Катание на лыжах в горах отметили 10% клиентов, которые приобрели полис ВЗР с допопциями, серфинг и дайвинг - по 7%, сноубординг, велоспорт и спортивный туризм - по 5%. Трекингом занимались 4% активных туристов, яхтингом и мотоспортом - по 3%, виндсерфинг, кайтинг, прыжки в воду и парусный спорт выбрали 2%, лыжный спорт - 1%.



В 12% случаев клиенты использовали опцию "Спорт", которая подразумевает несколько различных активностей.





"AK&M" от 19.07.2018