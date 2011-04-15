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19/07/2018
13:17

Банк "Восточный" начал выплату возмещения вкладчикам банка "Таатта"

КБ "Восточный", действующий от АСВ в качестве банка-агента, начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Таатта". Об этом говорится в сообщении банка "Восточный".

Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам) физических лиц, кроме тех, которые были открыты для осуществления предпринимательской деятельности.

Получить страховое возмещение через банк "Восточный" вкладчики банка "Таатта" могут во всех регионах, кроме Крыма и города Уяра Красноярского края.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" (Якутск) 5 июля 2018 года. По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 19.07.2018
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