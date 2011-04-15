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19/07/2018
14:03

Ингосстрах выплатил возмещение владельцу теплохода Mauren

Ингосстрах выплатил более 360.7 тыс. евро клиенту в связи с повреждением системы винта регулируемого шага и дейдвуда теплохода Mauren. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Судно Mauren застраховано в СПАО "Ингосстрах" по полису КАСКО с включением риска потери фрахта. 18 марта 2018 года при выходе из п. Сингапур сработала сигнализация системы винта регулируемого шага (ВРШ). Капитан принял решение встать на якорь для выяснения причины неисправности. В результате осмотра обнаружена утечка масла через дейдвудное уплотнение и снижение уровня жидкости в танке. Было решено проследовать в порт Батам, Индонезия для разборки, осмотра и ремонта ВРШ в сухом доке. Судно самостоятельно проследовало в порт и встало в док.

По итогам осмотра выявлены повреждения лопастей, оси, держателей лопастей и подшипников ВРШ и повреждения системы дейдвуда. По мнению сюрвейера, причина указанных повреждений - намотка сети на гребной вал. Ремонт был проведён в марте - апреле 2018 года под надзором Классификационного общества.

В мае 2018 года от страхователей были получены претензионные документы по убыткам от потери фрахта и по частной аварии.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 19.07.2018
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