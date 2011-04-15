Услугами Аэроэкспресса во время ЧМ-2018 воспользовались более 1.5 млн человек

ООО "Аэроэкспресс" за время проведения чемпионата мира по футболу-2018 перевезло более 1.5 млн пассажиров - на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Правом бесплатного проезда в Аэроэкспрессе воспользовались 95 тыс. человек, из них 53 тыс. - зрители московских матчей, более 32 тыс. - волонтёры, порядка 9.5 тыс. - лица, включенные в списки FIFA, и неаккредитованные журналисты.



"Мы прогнозировали 1.2 млн пассажиров на время проведения чемпионата мира по футболу - 2018, но получилось даже больше. Рады отметить, что компания в полной мере справилась с увеличенным пассажиропотоком. Все наши службы работали в штатном режиме: поезда курсировали в соответствии с расписанием, сотрудники компании в терминалах успешно обслуживали болельщиков, в том числе иностранных, автоматические и электронные каналы продаж работали без сбоев", - отметил и.о. гендиректора Аэроэкспресса Михаил Ковальский.



Аэроэкспресс завершил бесплатную перевозку болельщиков через два дня после финального матча в Москве, который состоялся 15 июля.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Услугами Аэроэкспресса в 2017 году воспользовались 11.66 млн человек, что на 0.6% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, выручка Аэроэкспресса за 2016 год уменьшилась на 2.7% до 5.903 млрд руб. по сравнению с годом ранее, чистая прибыль - на 24.8% до 1.114 млрд руб. с 1.481 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 9.4% до 2.333 млрд руб. с 2.575 млрд руб. Стоимость чистых активов компании за прошедший год увеличилась на 28.5% до 5.023 млрд. руб. с 5.642 млрд руб.



"AK&M" от 19.07.2018