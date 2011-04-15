Атомэнергопром приобретёт акции "Русреактора" и "Красной Звезды"

Совет директоров АО "Атомэнергопром" 18 июля согласовал сделку по приобретению допвыпуска акций АО "Русреактор" за 47.5 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск включает 47.5 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена приобретения равна номиналу.



Также было принято решение приобрести до 6.25 тыс. обыкновенных акций АО "Красная Звезда" дополнительного выпуска номиналом 1 тыс. руб. каждая по цене размещения 4 тыс. руб. за бумагу на общую сумму 25 млн руб.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в 2016 году снизилась на 34.55% до 92.86 млрд руб. со 141.871 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.32% до 699.707 млрд руб. с 658.133 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 12.63% до 139.177 млрд руб. со 159.296 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.68% до 117.855 млрд руб. со 186.131 млрд руб.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в I квартале 2018 года увеличилась в 3.86 раза до 71.241 млрд руб. с 18.459 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 1.74% до 151.648 млрд руб. со 149.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за первое полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 19.7% до 47.192 млрд руб. с 39.428 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 72.39% до 477.121 млн руб. с 276.774 млн руб., убыток от продаж - на 12.16% до 647.447 млн руб. с 577.242 млн руб., прибыль до налогообложения - на 20.94% до 48.849 млрд руб. с 40.392 млрд руб.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"