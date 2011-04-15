Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/07/2018
14:59

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий пенсионный возраст

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий пенсионный возраст. Об этом свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.

В ходе обсуждения председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что накануне профильный комитет принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению с 18 августа до 24 сентября.

"Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. руб. в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции", - подчеркнул министр труда и социальной защиты Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров "около 20 тыс. руб.".

Ранее Счётная палата в своем заключении на законопроект подчеркивала, что материалы к законопроекту не содержат расчётов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.

На это также обратил внимание в своем выступлении в ходе обсуждения законопроекта председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что в документе в текущей редакции не представлен механизм повышения пенсий. Депутат также сказал, что предложенный механизм перехода является слишком жестким.

Кроме того, Я.Нилов считает, что изменения окажут влияние на рынок труда, в частности, есть возможность роста безработицы. Он уверен, что должна быть предложена комплексная программа защиты прав молодежи и людей предпенсионного возраста.

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов по итогам обсуждения принял решение поддержать законопроект с учетом доработки ко второму чтению, учитывая все высказанные предложения и замечания, отметил Я.Нилов.

Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак сообщил, что многие военнослужащие и представители правоохранительных органов обеспокоены тем, что может вырасти обязательная выслуга лет, дающая право на получение пенсии.

М.Топилин отметил, что в данном законопроекте "таких вопросов не содержится".

Первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев спросил, был ли проведен детальный анализ того, как предлагаемое изменение пенсионного возраста повлияет на уровень безработицы в стране.

М.Топилин напомнил, что в 90-е годы произошел "обвал рождаемости", и теперь родившиеся тогда молодые люди выходят на рынок труда. Опасения об увеличении безработицы "нивелируются "провалами" в рождении в 90-х годах", и Правительство не ожидает всплесков безработицы.

"Мы готовим предложение по изменению системы пособий по безработице с тем, чтобы просто все "подушки безопасности" у нас были", - сказал М.Топилин.

Напомним, правительственный законопроект предлагает пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. По достижении этого возраста в соответствии с законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости.

В случае принятия законопроекта изменения начнутся с 2019 года.

Также поправками меняется и система назначения других видов пенсий. В качестве компенсационной меры предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения).

"AK&M" от 19.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100