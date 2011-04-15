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19/07/2018
14:57

ВТБ может отказаться от покупки банка "Возрождение"

ВТБ может отказаться от покупки банка "Возрождение" из-за ареста активов братьев Ананьевых судом в Лондоне. Как пишет RNS, об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на Moscow Urban Forum.

По его словам, до этого ареста ВТБ был уже на завершающей стадии переговоров. "Мы, в принципе, планируем, если актив будет чистый от всех юридических требований. На сегодня возникли обстоятельства в Лондоне, мы будем изучать. Если эти обстоятельства будут непреодолимы, значит, мы не будем покупать (банк "Возрождение". - RNS). Если вопрос будет решён... тогда мы работу продолжим. Мы, в принципе, были на завершающей стадии", - сказал А.Костин.

По данным открытых источников, Высокий суд Лондона 13 июля арестовал активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 11 млн евро и $15.6 млн. Источник, близкий к ситуации, подтвердил RNS информацию об аресте активов Ананьевых, который распространяется также и на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке "Возрождение".

Ранее, в ходе годового собрания акционеров ВТБ в мае А.Костин заявил, что кредитная организация сохраняет интерес к покупке банка "Возрождение" и планирует сообщить о своём решении ЦБ до 1 июня.

ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов. Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал 2018 года составила 640 млн руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



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