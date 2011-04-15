О.Тиньков купил ГДР TCS Group Holding на $20 млн

Предприниматель Олег Тиньков приобрёл около 1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group Holding (группа "Тинькофф") на общую сумму $20 млн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы "Тинькофф банка".



В период между 6 и 12 июля О.Тиньков дополнительно выкупил 233210 ГДР на сумму около $4.9 млн. Таким образом, общее количество ГДР, приобретённых О.Тиньковым за последние несколько недель, составило 960 тыс., а сумма сделок достигла порядка $20 млн.



Как отметили в "Тинькофф-банке", сделки "подтверждают уверенность контролирующего акционера группы в стабильно положительной динамике её показателей и дальнейшем росте новых направлений деятельности, запущенных в рамках развития финансовой экосистемы Tinkoff.ru".



TCS Group Holding - группа, в состав которой входят "Тинькофф-банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф-мобайл", "Тинькофф страхование" и сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".



АО "Тинькофф Банк" (ранее - "Химмашбанк") было приобретено в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2007 года банк работает под наименованием ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ("ТКС Банк"), с 2015 года переименован в "Тинькофф Банк". В настоящее время банк входит в число крупных российских банков (по данным на 01.04.18, занимает 18-е место по собственному капиталу и 31-е - по активам). Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы. Банк входит в систему страхования вкладов. Уставный капитал банка составляет 1.472 млрд руб. Контрольный пакет акций продолжает контролировать Олег Тиньков. В число совладельцев банка также входят теперь Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment и Baring Vostok Private Equity Fund IV.

















AK&M "Рынок слияний и поглощений"