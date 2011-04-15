Saudi Aramco ведёт переговоры о покупке доли в нефтехимической компании SABIC

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведёт переговоры о покупке доли в саудовском производителе химикатов SABIC. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Saudi Aramco.



Эта сделка может повысить стоимость Aramco накануне запланированного первичного размещения акций (IPO).



В настоящее время Aramco находится в ранней стадии переговоров с королевским фондом Public Investment Fund (PIF) о приобретении доли в SABIC путём заключения частной сделки, не планируя выкуп акций, находящихся в публичном владении.



В отдельном заявлении PIF также сообщил, что переговоры о сделке находятся на начальной стадии. "Есть вероятность, что никакого соглашения в отношении потенциальной сделки не будет достигнуто", - говорится в сообщении.



Saudi Aramco пригласила банки выступить в качестве консультантов в рамках потенциальной сделки о приобретении стратегической доли в Saudi Basic Industries Corp, сообщил "Рейтер" 18 июля со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.



Aramco хочет развивать бизнес в сфере downstream, так как власти Саудовской Аравии готовятся продать до 5% крупнейшего нефтепроизводителя в рамках IPO, которое может состояться в следующем году. Расширение нефтехимического портфеля позволит компании привлечь больше инвесторов для IPO.



Крупнейший саудовский фонд Public Investment Fund владеет 70-процентной долей в SABIC, четвёртой нефтехимической компания в мире с листингом в Рияде. Рыночная капитализация SABIC составляет 385.2 млрд саудовских риалов ($102.7 млрд).



IPO Aramco - часть амбииозного плана кронпринца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации саудовской экономики. Aramco хочет нарастить инвестиции в переработку и производство нефтехимии в попытке завоевать новые рынки, а также считает увеличение химического производства ключевым элементом в стратегии, направленной на ослабление риска снижения спроса на нефть.



Aramco, крупнейший нефтепроизводитель в мире, расширяет своё присутствие на мировых рынках, заключая сделки в сегменте downstream - переработка, маркетинг и транспортировка - и наращивая мощности заводов.



Ключевым элементом стратегии перехода к химическому производству станет местный проект Aramco, реализуемый с SABIC. Проект стоимостью $20 млрд предусматривает строительство комплекса по производству химически продуктов.



Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, а также по стоимости бизнеса ($781 млрд). Штаб-квартира находится в Дахране.



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