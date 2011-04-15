Lukoil Securities приобрела 11.82% уставного капитала ЛУКОЙЛа

Lukoil Securities Limited (Кипр) 10 июля приобрела 11.82% уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



В то же время Lukoil Investments Cyprus Ltd прекратила участие в нефтяной компании, обнулив свою долю в её уставном капитале с 16.57%.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9%



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