Инфляция в РФ к концу года составит 3.5-4%, ЦБ

В 2018 году инфляция будет оставаться низкой, вблизи целевого уровня. К концу года она составит 3.5-4%. Как говорится в сообщении Банка России, такая оценка приводится в очередном выпуске комментария "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии".



Годовая инфляция в июне снизилась до 2.3% после 2.4% в марте, апреле и мае. Это произошло прежде всего под влиянием удешевления овощей и фруктов.



В июне 2018 года по сравнению с июнем прошлого года цены на овощи и фрукты снизились довольно значительно - на 9.8%. При этом некоторые овощи и фрукты ощутимо упали в цене. В частности, капуста подешевела за год на 34%, лук - на 28.5%, картофель - на 27%, свежие помидоры - на 7.4%, виноград - на 4.6%.



Снижение годовой инфляции было обусловлено эффектом базы. В начале лета прошлого года цены на овощи и фрукты заметно выросли из-за неблагоприятной погоды. В этом году ситуация заметно отличается в лучшую сторону.



Некоторое ускорение инфляции в июне произошло в группах непродовольственных товаров и услуг. На первую влияние продолжали оказывать цены на бензин. На вторую - такой разовый фактор, как проведение чемпионата мира по футболу. Возросший спрос на транспортные и гостиничные услуги несколько повысил цены на этих рынках, которые, впрочем, в ближайшее время скорректируются до прежних уровней.





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