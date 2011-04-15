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19/07/2018
17:21

Количество выданных потребкредитов в первом полугодии сократилось на 1.8%, НБКИ

В первом полугодии 2018 года выдано 7.08 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 1.8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Вместе с тем, сумма выданных потребкредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года выдано кредитов на 1.25 трлн руб., или на 25.3% больше, чем годом ранее.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов зафиксировано в Москве (289.7 тыс.), Краснодарском крае (281.3 тыс.), Московской области (262.5 тыс.), Республики Башкортостан (258.4 тыс.) и Свердловской области (236.9 тыс.).

Наименьшее количество потребкредитов отмечено в Чукотском (1.6 тыс.) и Ненецком (2.6 тыс.) АО, Республике Ингушетия (5.8 тыс.), Магаданской области (9.5 тыс.) и Еврейской АО (9.8 тыс.).


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