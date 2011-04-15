В.Путин внёс изменения в закон о таможенном тарифе

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи З1 и 35 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон освобождает от вывозных таможенных пошлин нефть (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом) при условии, что в отношении дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на участке недр, на котором оно получено (произведено), исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и при исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, добытой на таком участке недр, применяется коэффициент Кг в размере менее 1.



Кроме того, уточняется порядок применения предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую при расчете ставок по формулам, установленным Правительством РФ.





"AK&M" от 19.07.2018