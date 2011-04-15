Чистая прибыль Северстали по МСФО в первом полугодии выросла в 2.1 раза до $1.018 млрд

Чистая прибыль Северстали по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 2.1 раза до $1.018 млрд. Об этом свидетельствует сообщение компании.



Выручка увеличилась на 19.8% до $4.432 млрд, EBITDA - на 30.9% до $1.58 млрд.



Во II квартале 2018 года чистая прибыль Северстали выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 20.8% до $557 млн, выручка - на 4% до $2.259 млрд, EBITDA - на 23.8%, до $874 млн.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.





"AK&M" от 19.07.2018