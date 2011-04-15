В.Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов и наследственных договорах

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Согласно закону, завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).



В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.



Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.



Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.



В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона к такому завещанию подлежат применению нормы Гражданского кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.



Наследственным договором признается договор, заключаемый наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.



Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам, определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения супругов. Такой наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, в связи с признанием брака недействительным, а также отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов.



Предусматривается, что изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств.



Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путём уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе, возместив другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие стороны наследственного договора также вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором.



"AK&M" от 19.07.2018