Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 июля 2018 года



ТРАНЗИТ ПРОСЛЕДОВАЛ В БЮДЖЕТ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА РОСТ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛЯЖЕТ НА ГОСУДАРСТВО





Ведомства начали обсуждать, за счет каких средств к 2024 году увеличить и ускорить железнодорожный контейнерный транзит, как предписывают майские указы президента РФ Владимира Путина. Как рассказали "Ъ" источники, знакомые с обсуждением, из необходимых 202 млрд руб. основную часть, видимо, предложат выделить из бюджета. Только на контейнерную инфраструктуру в районе БАМа и Транссиба может потребоваться 84 млрд руб. госсредств. При этом ОАО РЖД не планирует вкладывать в проект средства от продажи контрольного пакета "Трансконтейнера".





"ПОБЕДА" ОСТАЛАСЬ ЗА США

ЛОУКОСТЕР "АЭРОФЛОТА" ВОЗЬМЕТ ЕЩЕ 15 BOEING 737MAX8



Как выяснил "Ъ", притом что "Аэрофлот" обещает взять 50 новых российских самолетов МС-21, его дочерний лоукостер "Победа" продолжит развивать бизнес на иностранной технике. Перевозчик договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 года. "Победа" намерена к 2020 году использовать 45 самолетов, выйдя в 2022 году на пассажиропоток в 15-16 млн человек. По мнению экспертов, выбор оправдан: эксплуатация новых типов самолетов, как МС-21, особенно российских, всегда сопровождается техническими проблемами, снижающими эффективность.





ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ ГОТОВ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

ЭКСПЕРТЫ ИЗ ТАТАРСТАНА НАСТАИВАЮТ НА УЧЕТЕ СВОИХ ПОПРАВОК



Думский комитет по образованию и науке подготовил ко второму чтению законопроект, который закрепляет статусы "государственного" и "родного" языков в законе "Об образовании". Глава комитета Вячеслав Никонов рассчитывает, что в новой версии проект снимет "беспокойство в национальных республиках". Свои поправки в Госдуму направили ученые Татарстана, однако пока они не учтены.





ГОЛ В СТИЛЕ ЛЮКС

ДОРОГИЕ ОТЕЛИ ЗАРАБОТАЛИ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018



Динамика роста операционных показателей московских гостиниц в период чемпионата мира уступила футбольным столицам прошлых лет - Йоханнесбургу и Рио-де-Жанейро. Но российские отельеры считают период удачным: за счет серьезного увеличения тарифов им удалось заметно нарастить выручку, прежде всего в люксовом сегменте. Аутсайдером оказался Санкт-Петербург: там заполняемость гостиниц была самой низкой из всех городов, где проходили матчи.





МАРКИ СЕТЕЙ ВПИШУТ В ЗАКОН

ОБОРОТ СТМ МОГУТ НАЧАТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ



Федеральные чиновники задумались о необходимости госрегулирования оборота продукции, выпускаемой под собственными торговыми марками (СТМ) торговых сетей. Поставщики недовольны, что, хотя основные затраты на выпуск таких товаров несут они, полностью распоряжаться ими могут только ритейлеры. Последние, напротив, считают, что выпуск СТМ позволяет малым предприятиям загружать производства, не вкладываясь в раскрутку продукта.





ВТБ ПЫТАЕТСЯ НЕ РАСТЕРЯТЬ АЛМАЗЫ

ГОСБАНК ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ КРЕДИТ ОТ БАНКА РОССИИ



Как выяснил "Ъ", после появления многомиллиардных претензий ЦБ к "Открытие холдингу" Вадима Беляева и партнеров ВТБ, кредитовавший холдинг для выкупа алмазодобывающей "Архангельскгеолдобычи" (АГД) у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд, пытается защитить свои позиции по активу. Собеседники "Ъ" не исключают, что АГД со временем может отойти к АЛРОСА, но там готовы вести переговоры лишь по "адекватной цене". Сам "Открытие холдинг" пока уверяет, что не рассматривает продажу алмазной компании.





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"AK&M" от 20.07.2018