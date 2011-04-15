Дайджест газеты "Ведомости" от 20 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 июля 2018 года.





ПО МЕТРУ С ЗАСТРОЙЩИКА



Застройщики могут передать Москве 600 000 кв. м жилья для реновации. Город получит их не дороже себестоимости.



В распоряжении инвесторов находится 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы, рассказал "Ведомостям" представитель Москомстройинвеста. Речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек. Всего на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже приняты решения по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 000 кв. м.



Как выяснили "Ведомости", в программу реновации уже вошли проекты компаний МИЦ, "Капитал груп", "РГ-девелопмент", "Баркли", "Инград", "Коалко", ГК "ПИК", ГК "Пионер" и ГК "Интеко".





КИТАЙ ГРОЗИТ ОБРУШИТЬ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ



Страна сократит потребление энергетического угля до 10% за два года.



Последние несколько лет Китай борется за улучшение экологической ситуации. Страна реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли. С 2015 г. идет постепенное сокращение металлургических мощностей. Один из ключевых пунктов экологической программы - перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ.



А на днях была утверждена расширенная трехлетняя программа, предусматривающая сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5-10% к 2020 г. относительно уровня 2016 г. Сокращение потребления энергоуглей в Китае приведет к существенному снижению цен на них к 2020-2021 гг. Средние цены на уголь в первом полугодии 2018 г. составили $103 за 1 т. После сокращения потребления Китаем мировые цены рухнут до $52-69 за 1 т.



Россия экспортирует почти половину добываемого энергетического угля.





ЧЕМ РИСКУЮТ ДЕПУТАТЫ-ФРОНДЕРЫ



Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, вызвавший резкое недовольство в обществе, расколол и депутатов Госдумы.



За закон высказалась только фракция "Единая Россия", которая ранее приняла решение о консолидированном голосовании (от нее поступили все 328 голосов "за"), парламентская оппозиция - КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР - которая часто поддерживает инициативы власти, на этот раз высказалась против.



Против высказались 104 депутата, воздержавшихся не было. В этой успокаивающей правительство статистике (голосов единороссов хватит, чтобы принять этот закон и во втором, и в третьем, окончательном чтении) есть тем не менее скрытая фронда.



Один депутат-единоросс - Наталья Поклонская - проголосовала против, еще 7 единороссов вообще не голосовали.





"БРЕДОМ БРЕД ПОПРАВ"



Хедлайнер фестиваля современного искусства "Форма" Олег Кулик о том, что ждать от фестиваля, об эволюции своего художественного поколения, цифровой эпохе, акционизме 1990-х и 2010-х.



Олег Кулик - одна из ключевых фигур московского акционизма 1990-х и всего постсоветского искусства. Прославился в образе человека-собаки, когда в 1994 г. выскочил голый на привязи из Галереи Марата Гельмана и стал кидаться на людей и машины. Затем создал Партию животных, от которой баллотировался в президенты, принеся в избирком подписные листы с приклеенными насекомыми и отпечатками кошачьих лап.



В нулевые отошел от стратегии радикального акционизма. Работал в жанре гиперреалистической скульптуры: самая знаменитая - "Теннисистка" (2002) из воска, с натуральными волосами и зубами из стоматологии, похожая на спортсменку и модель Анну Курникову. Сделал на "Винзаводе" масштабный кураторский проект "Верю", в котором более 50 художников размышляли об отношениях искусства и непознаваемого.





РУНЕТ ЗАИГРАЛСЯ В ФУТБОЛ



Около 40 млн интернет-пользователей посмотрели Чемпионат мира по футболу на ресурсах "Первого канала".



Более 71% жителей старше 4 лет в крупных городах России хотя бы одну минуту посмотрели по ТВ 27 матчей ЧМ-2018, которые показал в прямом эфире "Первый канал", сообщила телекомпания со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope. Если применить эту цифру ко всему населению страны, то получается, что матчи могли посмотреть 95 млн жителей России, добавляет "Первый".



ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Трансляции матчей разделили между собой "Первый", "Россия 1" (входит в ВГТРК) и "Матч-ТВ" (входит в "Газпром-медиа"). Mediascope пока не опубликовал данные по совокупной аудитории чемпионата на всех трех каналах.



Среди отдельных трансляций самую большую аудиторию на ЧМ-2018 собрала игра Россия-Хорватия в четверть финале, этот эфир на "Первом канале" посмотрело по телевизору дома больше трети населения страны.





"НАРОДНЫЕ" ОФЗ ОСВОБОДЯТ ОТ КОМИССИЙ И АГЕНТОВ



Минфин намерен к осени сделать "народные" ОФЗ более выгодными и удобными для населения.



Минфин планирует изменить механизм размещения так называемые "народных облигаций".



Концептуально для граждан он будет примерно тем же самым - то есть, прежде всего, это покупка через отделения банков-агентов. Но, например, комиссия с граждан больше взиматься не будет, ее на себя возьмет эмитент.



Сейчас люди могут купить "народные" ОФЗ только через отделения двух банков-агентов - ВТБ и Сбербанка. За это банки берут комиссию 0,5-1,5% в зависимости от вложенной в облигации суммы.





ЗАРАБОТАТЬ ГРЕШНЫМ ДЕЛОМ



Почему занимающиеся "плохим" бизнесом компании часто становятся отличным объектом для инвестиций.



Многие инвесторы убеждены, что, покупая акции социально ответственных компаний, смогут заработать хорошие деньги. Они ошибаются



Основной довод людей, которые отказываются от инвестиций в бумаги компаний, загрязняющих окружающую среду, выпускающих вредную для здоровья продукцию и т. д., отражает слоган "хорошо зарабатывай, хорошо поступая". Он используется для рекламы социально ответственных инвестфондов. Часто инвесторы пытаются выбирать объекты для вложений по экологическим, социальным и управленческим показателям (ESG - environmental, social, governance). Предполагается, что инвестиции в этично действующие компании будут более эффективны и что, голосуя долларом, инвесторы смогут направить больше компаний по правильному пути. Получается беспроигрышная ситуация.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.07.2018