ЛУКОЙЛ реализует стратегические инициативы

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщило о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, поддержанных советом директоров компании в декабре 2017 года в рамках рассмотрения программы стратегического развития Группы "ЛУКОЙЛ" на 2018-2027 годы и направленных на увеличение акционерной стоимости компании путём повышения стандартов корпоративного управления, эффективной реализации стратегии и улучшения финансовой политики. Об этом говорится в сообщении компании.



Данные инициативы включают: погашение основной части акций компании, находящихся на балансе Группы "ЛУКОЙЛ"; использование оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации ключевых работников Группы "ЛУКОЙЛ"; начало обратного выкупа акций ПАО "ЛУКОЙЛ" на открытом рынке в соответствии с новой политикой возврата капитала акционерам.



Первая инициатива заключается в погашении 100.6 млн акций ПАО "ЛУКОЙЛ", находящихся на балансе Lukoil Securities Limited, 100%-ного дочернего общества компании, и составляющих 11.82% уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ". С целью реализации данной инициативы сегодня совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу уменьшения уставного капитала ЛУКОЙЛа путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.



В случае принятия собранием данного решения Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся у него акции ЛУКОЙЛа, а ЛУКОЙЛ приобретёт 100.6 млн обыкновенных акций с целью их погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал ЛУКОЙЛа уменьшится до 750 млн обыкновенных акций.



Приобретение обыкновенных акций будет осуществлено в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" по цене 3.949 тыс. руб. за штуку, что соответствует средневзвешенной цене на Московской Бирже по итогам торгов за период с 1 января по 30 июня 2018 года. В случае, если общее количество заявленных к продаже акций превысит 100.6 млн штук, акции будут приобретены пропорционально поступившим заявлениям.



Собрание состоится в форме заочного голосования 24 августа 2018 года. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 30 июля 2018 года.



Для реализации второй инициативы 40 млн казначейских акций были переданы в программу акционирования ключевых работников Группы "ЛУКОЙЛ". Целью программы является максимизация заинтересованности ее участников в увеличении акционерной стоимости компании путем наиболее эффективной реализации заявленной стратегии.



Для реализации третьей инициативы Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций ЛУКОЙЛа (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства. В настоящее время завершается проработка технических параметров выкупа и выбор брокеров с целью утверждения соответствующей программы до сентября 2018 года.



Напомним, Lukoil Securities Limited (Кипр) 10 июля приобрела 11.82% уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ". В то же время Lukoil Investments Cyprus Ltd прекратила участие в нефтяной компании, обнулив свою долю в её уставном капитале с 16.57%.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



"AK&M" от 20.07.2018