Москва переведёт в электронный вид ещё 16 госуслуг

Перевод 16 услуг сетевых компаний в электронный вид планируется завершить до конца этого года, сообщила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова, говорится в материалах Стройкомплекса.



По её словам, это значительно упростит процедуру подключения жилых домов и другой недвижимости к инженерным сетям.



"До конца года планируем перевести в режим онлайн и обеспечить предоставление через официальный портал мэра и правительства Москвы услуги, которые предоставляют АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "МОСГАЗ", АО "Мособлгаз". В электронный вид будут переведены услуги по выдаче технических условий, заключению договоров о подключении и выдаче актов об осуществлении подключения - технологического присоединения - к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказала Н.Караванова.



Она отметила, что застройщикам будет предоставлена возможность подачи через портал mos.ru единой заявки, на основе одного комплекта документов, на получение техусловий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям.



"Проведенное в начале июня исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, выполненное к Московскому урбанфоруму, выявило, что застройщики хотели бы получать услуги по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям, заполнив единую заявку в электронной форме. За переход на такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных", - отметила Н.Караванова.



Заместитель руководителя Департамента напомнила, что власти столицы уже несколько лет ведут работу по сокращению административных процедур в строительстве. В электронном виде предоставляются 18 основных госуслуг строительной сферы, начиная с оформления градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.



Кроме того, упрощен сбор информации для застройщиков. Создана информационная инфраструктура, обеспечивающая возможность предоставления застройщикам сведений о ранее проведенных геологических и топографических исследованиях.



Согласно исследованиям ВЦИОМ, в среднем более половины специалистов строительной отрасли отмечают положительный эффект реализуемых реформ. Наиболее позитивные оценки связаны с переводом госуслуг в электронный вид.



Около половины опрошенных (47% респондентов), обращавшихся в органы и организации Стройкомплекса Москвы, отметили, что за последний год взаимодействие с этими структурами улучшилось. При этом в 2017 году такой точки зрения придерживалось лишь 37% участников опроса.



Как ранее заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, работа по снижению административных барьеров в строительстве ведётся по поручению мэра Сергея Собянина и является одним из приоритетных направлений деятельности.



"AK&M" от 20.07.2018