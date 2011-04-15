В период ЧМ-2018 в России поездами РЖД перевезено более 5.2 млн пассажиров

По предварительным подсчётам, между городами-организаторами матчей за период Чемпионата мира по футболу перевезено более 5.2 млн пассажиров. Как говорится в релизе ОАО "РЖД", об этом рассказал начальник Департамента управления бизнес-блоком компании "Пассажирские перевозки" Павел Бурцев, выступая на пресс-конференции в Москве.



По его словам, рост перевозок пассажиров, с учётом болельщиков, путешествующих как в дополнительных бесплатных, так и в обычных графиковых поездах холдинга только за июнь составил +10% к аналогичному периоду прошлого года.



В настоящее время перевозка болельщиков ЧМ в дополнительных бесплатных поездах полностью завершена. Отправлены все 734 рейса, в том числе 6 рейсов высокоскоростных поездов "Сапсан". Ими воспользовались почти 319 тыс. пассажиров.



В бесплатных перевозках пассажиров был также активно задействован и пригородный комплекс РЖД, подчеркнул П.Бурцев. Так, 12-ю пригородными пассажирскими компаниями за период проведения чемпионата бесплатно перевезено почти 291 тыс. человек.



Он также отметил, что значительную часть наследия Чемпионата мира FIFA 2018 в России™ составят проекты модернизации и развития пассажирской инфраструктуры, реализованные РЖД в рамках подготовки к футбольному турниру.



В частности, холдингом выполнена реконструкция вокзальных комплексов в 11-ти городах - организаторах игр с акцентом на обеспечение транспортной безопасности и адаптации к потребностям маломобильных пассажиров. Построена новая инфраструктура и организовано сообщение электропоездами между вокзалом и международным аэропортом Волгограда.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 20.07.2018