Comcast отказался от борьбы за активы 21st Century Fox

Крупнейший американский интернет-провайдер Comcast Corp прекратил борьбу с компанией Walt Disney за активы 21st Century Fox. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Напомним, в середине июня Comcast предложил $65 млрд за пакет активов медиакомпании Руперта Мёрдока. В него входят собственно кинокомпания, телекомпания, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.



Уже через четыре дня Walt Disney подняла своё предложение до $71.3 млрд. Руководство Comcast решило не отвечать. "Я поздравляю Боба Айгера и его команду из Disney и отдаю должное семье Мёрдока и команде Fox, которые построили такую привлекательную и уважаемую компанию", - заявил глава Comcast Брайан Робертс.



Сделка между Disney и Fox уже была одобрена Министерством юстиции США.



Что касается Comcast, то теперь американский гигант сосредоточится на борьбе за Sky Plc., на которую также претендует 21st Century Fox. На прошлой неделе Fox, которая уже владеет 39% Sky, сумела достичь договорённости с европейской медиакомпанией о выкупе оставшихся 61% её акций. Сумма сделки оценивается в 24.5 млрд фунтов стерлингов.



Однако уже на следующее утро Comcast сделал предложение в 26 млрд фунтов стерлингов, после чего акционеры Sky сразу рекомендовали руководству компании принять его.



Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мердоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.





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