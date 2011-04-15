ВТБ и Сбербанк готовы купить компанию "ТрансФин-М" у НПФ "Благосостояние"

Определился круг покупателей на ПАО "ТрансФин-М", принадлежащее НПФ "Благосостояние", который контролирует ОАО "РЖД". Как сообщает "КоммерсантЪ", ВТБ и Сбербанк сделали не обязывающие предложения фонду по покупке его лизинговой компании.



Об этом изданию рассказали два источника: один - близкий к возможному покупателю, второй - к структурам НПФ. "Цена, предлагаемая покупателями, находится в диапазоне 33-38 млрд руб.", сообщил один из собеседников. Другой источник уточнил, что Сбербанк предложил 34 млрд руб., а ВТБ - 33-38 млрд руб. "Теперь им предстоит due diligence", - отмечает он. При этом, по его словам, "Благосостояние" ориентируется в продаже на оценку PricewaterhouseCoopers в размере 37.5 млрд руб.



Возможно появление и третьего покупателя - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), однако от неё предложения пока не поступало. ГТЛК рассматривает возможность покупки ТрансФин-М, и сейчас ведутся переговоры с "Благосостоянием", заявил представитель госкомпании. "На данный момент изучается лизинговый портфель ТрансФин-М, клиентская база компании, её финансовые и операционные результаты, а также влияние потенциальной сделки на финансовые результаты ГТЛК", - пояснил он.



Однако предложение от ГТЛК может и не поступить. Дело в том, что после приобретения Трансфин-М её долг будет консолидирован в отчётности госкомпании. И без дополнительного капитала это приведет к понижению рейтинга, а также нарушению банковских ковенант, отмечают источники издания. На конец первого квартала по РСБУ чистый долг ГТЛК составлял около 270 млрд руб., у ТрансФин-М - 130 млрд руб. По оценке одного из собеседников "Ъ", могут потребоваться бюджетные вливания в капитал ГТЛК в размере 15-20 млрд руб.



В Сбербанке, ВТБ и НПФ "Благосостояние" отказались от комментариев. В компании "ТрансФин-М" не ответили на запрос издания.



В любом случае покупателю придется сохранить совместное с РЖД управление лизинговой компанией, для которой предприятия транспортной монополии выступают основными клиентами.



ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники. В собственности компании находятся более 64 тыс. грузовых вагонов стоимостью более 120 млрд руб., более 500 единиц спецтехники стоимостью около 10 млрд руб. и различные активы в сегментах промышленного оборудования, недвижимости, авиатранспорта и водных судов.



Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" по МСФО в 2017 году выросла на 10.33% до 1.594 млрд руб. с 1.445 млрд руб. годом ранее. Процентные доходы от финансового лизинга увеличились на 9.46% до 14.699 млрд руб. с 13.428 млрд руб., чистый процентный доход - на 41.13% до 4.991 млрд руб. с 3.537 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.27% до 2.036 млрд руб. с 1.915 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" по РСБУ в 2017 году выросла на 32.97% до 1.359 млрд руб. с 1.022 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.04 раза до 43.042 млрд руб. с 21.051 млрд руб., прибыль от продаж - на 34.25% до 15.307 млрд руб. с 11.402 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36% до 1.65 млрд руб. с 1.213 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"