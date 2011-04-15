Крымэнерго будет преобразовано в акционерное общество с долей Крыма в 50%

ГУП РК "Крымэнерго" будет преобразовано в акционерное общество с долей Республики Крым в 50%. Как сообщает RNS, об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.



"Крымэнерго" будет реорганизовано в акционерное общество при полном сохранении рабочих мест. Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия. Перед нами стоит важная задача - сделать деятельность компании прозрачной и повысить эффективность выполняемых работ", - сообщил С.Аксёнов.



Он также добавил, что после перехода предприятия в новую организационно-правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 млрд руб. на реконструкцию сетей Крымэнерго.



ГУП РК "Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма. Она совмещает деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии магистральными электрическими сетями 220-330 кВ энергосистемы Крыма и распределительными электрическими сетями, поставке электроэнергии потребителям (является гарантирующим поставщиком). Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тыс. бытовых абонентов и более 23 тыс. потребителей - юридических лиц.



Зона ответственности Крымэнерго - весь полуостров Крым.









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