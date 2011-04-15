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20/07/2018
12:07

ЦБ РФ отозвал лицензию у Тагилбанка

Банк России отозвал лицензию у Тагилбанка (Нижний Тагил). По величине активов на 1 июля 2018 года кредитная организация занимала 409-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтённого по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, подчёркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Тагилбанка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Тагилбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


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