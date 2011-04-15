ЦБ РФ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка (ЮРБ, Ростов-на-Дону). По величине активов на 1 июля 2018 года кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Деятельность ЮРБ на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности ЮРБ установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ЮРБ меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.



В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



ЮРБ - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".





AK&M Антикризис