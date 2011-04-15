Госдума приняла во втором чтении законопроект, распространяющий систему страхования банковских вкладов на средства малых предприятий

Денежные средства малых предприятий на депозитах и счетах в банках будут защищены в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - 1.4 млн руб. Как говорится в сообщении Банка России, соответствующий законопроект Госдума одобрила во втором чтении.



В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого предпринимательства - юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьёзные финансовые проблемы. Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".



Законопроектом определяется перечень документов, которые малые предприятия должны подать в Агентство по страхованию вкладов при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.



Согласно законопроекту, система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий с 1 января 2019 года.





"AK&M" от 20.07.2018