Геополитика выбивает у рубля почву из-под ног, полагают аналитики

В ходе сессии четверга, 19 июля, российская валюта ощутимо просела к бивалютной корзине, ускорив снижение, которое продолжается три дня подряд. Доллар добрался до почти 1-месячных максимумов в районе 63.73 руб., где и завершил торги. Евро/рубль вплотную подошла к отметке 74 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "Инста Форекc" Игоря Ковалева.



Рубль накрыла лавина значимых факторов, которые вытесняют с рынка покупателей, причем не только валюты, но и российских активов в целом. Иностранные инвесторы бегут с рынка РФ, услышав о готовящемся в США законопроекте об ужесточении санкций. Несмотря на то, что пока нет никаких гарантий того, что предложения приобретут статус закона, анонса новых мер достаточно, чтобы спугнуть нерезидентов, которым уже не раз приходилось сталкиваться с санкционным фактором. На перспективу возобновление этой темы не сулит рублю ничего хорошего, хотя принимая во внимания уже выработанный определенный уровень иммунитета, на сей раз, скорее всего, обойдется без паники, подчеркивает аналитик.



Не в пользу рубля играют и другие факторы, присутствующие сейчас на рынке. Это сильный доллар, который продолжает торговаться в русле бычьего тренда, и переломить его будет не так просто, учитывая торговые войны и курс ФРС на дальнейшее ужесточение. Это изменение настроений на рынке нефти, которая за последние семь дней подешевела на $8. Это неустойчивость настроений в сегменте развивающихся активов.



В краткосрочной перспективе рубль будет оставаться подверженным рискам на фоне спекуляций вокруг новых санкций, на которые накладывается давление долларовых быков, нивелирующее приближающийся пик налоговых выплат.





"AK&M" от 20.07.2018