Комплексный антивирусный продукт ESEТ NOD32 Internet Security успешно прошёл испытания в независимых тестовых лабораториях. Об этом говорится в сообщении ESET.



Специалисты Virus Bulletin протестировали 35 продуктов для домашних пользователей от 32 производителей. Изучалась эффективность защиты от вредоносных программ и наличие ложных срабатываний на операционных системах Windows 7 и Windows 10.



ESET NOD32 Internet Security обнаружил 100% угроз и не допустил ни одного ложного срабатывания на обеих платформах. По итогам теста продукт получил награду VB100.



Второй тест с участием ESET NOD32 провела лаборатория AV-Comparatives. Эксперты исследовали 18 антивирусных решений в среде Microsoft Windows 10 RS3. Они изучали влияние продукта на производительность системы во время копирования, архивации и скачивания файлов, установки, запуска и удаления программ, открытия веб-страниц.



ESET NOD32 Internet Security оказал минимальное влияние на производительность системы и получил высшую награду Advanced+.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 20.07.2018