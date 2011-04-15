В Москве из-за дождя и дачных поездок вечером ожидаются пробки, ЦОДД

Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Москве будет идти дождь. Ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Кроме того, в пятницу традиционно большое количество людей выезжают за город, говорится в сообщении ЦОДД.



Основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.



ЦОДД предлагает по возможности отказаться от поездок по городу на автомобилях либо перенести поездки на более позднее время - после 20:00 MSK.





"AK&M" от 20.07.2018