Фактические платежи по внешнему долгу нефинансовых организаций в III кв. могут составить $12.6 млрд, ЦБ

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в III квартале 2018 года $12.6 млрд (практически соответствует аналогичному показателю прошлого года), в IV квартале 2018 года - $21.7 млрд (на 8% ниже, чем годом ранее), свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка России.



Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.



По данным макростатистики, в III и IV кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $16.8 и $22.6 млрд соответственно.



В сентябре значимый объём общих предстоящих платежей, как отмечалось ранее, будет сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались.



Традиционно существенные объёмы выплат, по данным макростатистики, придутся на декабрь ($13.3 млрд), но, как показывает исторический опыт, существенная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется.



Проведённый Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объёме выплат по внешним долгам крупных заёмщиков составляет 9% в июле 2018 года, 43% - в августе, 61% - в сентябре, 1% - в октябре, 4% - в ноябре и 33% - в декабре.



С учётом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в III-IV кварталах 2018 года будут довольно равномерными и в среднем за месяц составят около $1.9 млрд.









"AK&M" от 20.07.2018